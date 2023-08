Trentino Deutscher Wanderer in Italien tödlich verunglückt

Ein deutscher Wanderer ist im Trentino in Norditalien während einer Wandertour bei einem Sturz tödlich verunglückt. Am späten Sonntagvormittag sei der Mann auf dem Weg Viel dal Pan, der vom Ort Canazei zum Alpenpass Passo Fedaia führt, ausgerutscht und mehrere Dutzend Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt, teilte die italienische Bergrettung mit. Zuvor hatte es in dem Gebiet geregnet - vermutlich sei der Mann, der den Angaben zufolge Jahrgang 1953 war, auf dem nassen Gras weggerutscht.