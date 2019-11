Von Motorboot erfasst : Deutscher Tourist stirbt bei Badeunfall in Thailand

Phuket Ein deutscher Urlauber ist vor der Ferieninsel Phuket in Thailand von einem Motorboot angefahren worden. Der 63-Jährige starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der 63-Jährige wurde am Freitag außerhalb des markierten Bereichs für Schwimmer vom Bootspropeller getroffen und erlitt tiefe Fleischwunden am linken Arm und Bein, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Tourist wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten. Er war erst am Donnerstag in Phuket eingetroffen.