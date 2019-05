Am Flughafen in Rom : Monatelang vermisster Deutscher als Obdachloser wieder aufgetaucht

Am Flughafen in Rom

Rom/Düsseldorf Seit Januar galt ein Mann aus Deutschland als vermisst. Jetzt ist er aufgetaucht - am Flughafen in Rom, wo er monatelang als Obdachloser gelebt hat.

Ein über Monate in Deutschland vermisster Mann ist unter den Obdachlosen am römischen Flughafen Fiumicino aufgetaucht. Der 36-Jährige sei wieder mit seiner Familie zusammengebracht worden, teilte die italienische Polizei am Samstag mit. Demnach hatte der Mann im November seine Heimat verlassen. Seine Verwandten hatten seit Januar nichts mehr von ihm gehört.