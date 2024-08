Deutscher in Neapel Leiche im Kofferraum – Sohn unter Tatverdacht

Wegen der Inhaftierung in Süditalien sei der 31-Jährige bisher nicht durch die Ermittler der Kripo Rosenheim vernommen worden. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sagte der 31-Jährige in einer ersten Befragung durch die italienische Polizei, dass er bei den Einbrüchen nichts gestohlen habe. Er habe aber keine Erklärung zum Fund der Leiche im Auto des Vaters geliefert, heißt es weiter. Er wurde in das Gefängnis Poggioreale in Neapel gebracht. Gegen ihn lag bereits ein europäischer Haftbefehl vor.