Plötzlicher Wetterumschwung : Deutscher Bergsteiger in Österreich von Blitz getötet

Deutscher Bergsteiger in Österreich von Blitz getötet

Gewitter in den Alpen. Symbolbild. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Ramsau In Österreich ist ein deutscher Bergsteiger verstorben nachdem ein Blitz neben ihm eingeschlagen war. Ein weiterer Alpinist, der mit ihm auf dem Berg Dachstein unterwegs war, wurde verletzt, konnte jedoch noch die Rettungskräfte verständigen.

Auf dem österreichischen Dachstein ist ein deutscher Alpinist von einem Blitzschlag tödlich verletzt worden. Der 37-Jährige stammte aus Radebeul im sächsischen Landkreis Meißen, wie die Polizei in Graz am Freitag mitteilte. Er war am Donnerstag mit einem gleichaltrigen Kollegen auf den 2995 Meter hohen Gipfel gestiegen.