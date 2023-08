72-Jährige an Alzheimer erkrankt Deutsche Urlauberin in Türkei seit zwölf Tagen vermisst

In der Türkei suchen Einsatzkräfte auch zwölf Tage nach dem Verschwinden einer deutschen Touristin weiter nach Spuren der Seniorin. Die Rettungskräfte seien weiter im Einsatz, sagte ein Gendarm der Wache im Urlaubsort Alanya der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Woher in Deutschland die 72-Jährige genau kommt, war zunächst nicht zu erfahren.