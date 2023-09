Unterlassene Hilfeleistung Deutsche nach Tod ihres Mannes auf Mallorca festgenommen

Die Festnahme der Frau sei am Samstag erfolgt. Als Polizisten die Leiche in einer Wohnung in Can Picafort im Norden der Urlaubsinsel begutachteten, sei ihnen der Fall schnell merkwürdig vorgekommen, schrieb „Diario de Mallorca“. Der Körper wurde dem Bericht zufolge offenbar bewegt, Blutflecken seien weggewischt worden, hieß es.