Kaution von 10.000 Dollar : Deutsche Hochstaplerin Sorokin aus Abschiebehaft entlassen

Anna Sorokin sitzt am Tisch der Verteidigung während der Beratungen der Geschworenen in ihrem Prozess am New York State Supreme Court. Foto: dpa/Richard Drew

New York Die bekannte deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin ist in New York aus der Abschiebehaft entlassen worden. Sie darf in ihrer Wohnung bleiben und muss eine Fußfessel tragen. Die Freilassung ändert allerdings nichts an der Absicht der amerikanischen Behörden, Sorokin abzuschieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin (31) ist in den Vereinigten Staaten aus der Abschiebehaft entlassen worden. Die 31-Jährige habe die Anstalt am Freitagabend (Ortszeit) verlassen dürfen, teilte die zuständige Behörde mit. Der TV-Sender NBC berichtete, Sorokin habe eine Kaution von 10.000 Dollar hinterlegt und werde unter Hausarrest in New York gestellt, weshalb sie eine Fußfessel tragen müsse. Die Freilassung ändert nichts an der Absicht der amerikanischen Behörden, Sorokin abzuschieben.

Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte dann in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und - so urteilte ein Gericht 2019 - Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (etwa 175.000 Euro) erschlich.

Lesen Sie auch Hochstaplerin aus NRW : Anna Sorokin gibt Interview aus dem Gefängnis und hat neue Geschäftsidee

Sorokin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Kurz darauf wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen und saß seitdem in der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland hat sie mehrmals Einspruch eingelegt. Sorokins Geschichte ist derzeit unter dem Titel „Inventing Anna“ beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen, sie arbeitet nach eigenen Angaben zudem unter anderem auch an einer weiteren Doku-Serie, einem Buch und einem Podcast.

(boot/dpa)