Aus großer Höhe : Deutsche Bergsteigerin stürzt in bayerischen Alpen in den Tod

Deutsche Bergsteigerin stürzt in bayerischen Alpen in den Tod

München Eine 23 Jahre alte Frau aus Berlin ist bei einem tragischen Unfall in den bayrischen Alpen ums Leben gekommen. Sie war aus großer Höhe abgestürzt.

Eine Bergwanderin aus Berlin ist in den bayerischen Alpen tödlich verunglückt. Die 23-Jährige sei offenbar während einer Solotour auf einem kleinen Pfad durch hochalpines Gelände am Berg Hochlerch aus großer Höhe abgestürzt, teilte die Polizei in Traunstein am Donnerstag mit. Bergwacht und Polizei hätten eine große Suchaktion gestartet, die Frau aber nur tot bergen können.