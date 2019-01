Sieben Tote: Deutsche bei Unfall mit Touristenbus auf Kuba getötet

Havanna Der Bus war am Donnerstag auf die Seite gekippt. Fünf der insgesamt 33 Verletzten befinden sich noch in Lebensgefahr. Augenzeugen berichten von einer nassen und glatten Straße.

Bei einem schweren Busunglück im Osten Kubas sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter eine deutsche Touristin. Die deutsche Botschaft in Kuba bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag den Tod der Frau, nähere Angaben gab es zunächst nicht. Bei dem Unfall waren insgesamt sieben Menschen gestorben, 33 weitere wurden zudem verletzt. Fünf Verletzte befanden sich noch in Lebensgefahr. Bei drei Todesopfern wurde die Identität offiziell bekannt gegeben: Bei ihnen handelte es sich um zwei Männer und eine Frau aus Kuba.