Hohe Haftstrafe droht Deutscher mit Cannabis-Gummibärchen an russischem Flughafen festgenommen

Wegen des Besitzes von Cannabis-Gummibärchen ist ein 38-jähriger Deutscher am internationalen Flughafen von St. Petersburg festgenommen worden. Wie die russische Zollbehörde am Dienstag mitteilte, wurde im Gepäck des Mannes ein Plastiktütchen mit der Aufschrift „Fink Green Goldbears“ und dem Bild einer Cannabis-Pflanze entdeckt. In der Packung befanden sich demnach sechs Cannabis-Gummibärchen mit einem Gesamtgewicht von etwa 20 Gramm. Nach den strengen russischen Drogengesetzen drohen dem Deutschen bis zu sieben Jahre Haft.