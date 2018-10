Detroit: Polizei entdeckt Dutzende Föten in Bestattungshaus

Polizei entdeckt Dutzende Föten in Bestattungshaus

Grausiger Fund in Detroit

Polizisten durchsuchen das Bestattungsunternehmen in Detroit. Foto: AP/John T. Greilick

Detroit Die Polizei hat in einem weiteren Bestattungsunternehmen in Detroit die Überreste von Föten gefunden. Es ist der zweite grausige Fund dieser Art innerhalb von zwei Wochen. Die Hintergründe sind unklar.

36 Föten lagen in Schachteln, weitere 27 in Gefrierschränken, wie Detroits Polizeichef James Craig mitteilte. Er sei fassungslos über die Entdeckungen vom Freitag. "Das ist unglaublich", zitierte die Zeitung "Detroit News" den Beamten in der US-Stadt.