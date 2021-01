Los wurde in Detroit verkauft : Lottospieler knackt Milliarden-Dollar-Jackpot

Detroit Mit einem einzelnen Los der Lotterie Mega Millions, das bei Detroit verkauft wurde, hat ein Spieler mehr als eine Milliarde Dollar (etwa 800 Millionen Euro) gewonnen. Das ist der dritthöchste Lotteriegewinn in der Geschichte des Landes.

Das Gewinnerlos sei in einem Geschäft der Supermarktkette Kroger in Novi, einem Vorort von Detroit, verkauft worden, teilte die Michigan Lottery mit. „Jemand in Michigan wachte diesen Morgen mit der lebensverändernden Nachricht auf“, sagte eine Sprecherin der Kette. Sie lehnte es ab, mehr zu sagen. Der Hauptpreis von Mega Millions war seit September angewachsen, als in Wisconsin ein Gewinnerlos verkauft worden war.