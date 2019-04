Riesen-Zoff um Flintstone-Haus : Yabba Dabba Doo oder Yabba Dabba Bäh?

Los Angeles Mit meterhohen Dinosauriern und Mammuts dekoriert eine Kalifornierin ihr ausgefallenes Flintstone-Haus. Für einige Stadtvertreter in dem schicken Ort ist es ein Schandfleck. Nun geht der Baustreit vor Gericht.

Fred und Wilma Feuerstein hätten an dem Flintstone-Haus in dem schicken Ort bei San Francisco ihre helle Freude. Die 85-jährige Besitzerin Florence Fang hat ihre Millionenvilla in Hillsborough liebevoll im Steinzeit-Flair dekoriert. Über fünf Meter hohe Dinosaurier, Mammuts und eine Stahl-Giraffe bevölkern neben knallbunten künstlichen Pilzen den steil abfallenden Garten.