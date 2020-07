Studie zur Meeres-Verschmutzung : Der meiste Plastikmüll im Meer sinkt in große Wassertiefen

Madrid Plastikmüll an Stränden und an der Wasseroberfläche machen nach einer Studie der Umweltorganisation Oceana den geringsten Anteil bei der Verschmutzung der Meere aus. Der Großteil sinke zu Boden. Besonders gefährdert sei demnach das Mittelmeer.

99 Prozent der Plastikabfälle in europäischen Meeren würden in große Wassertiefen sinken und auf den ökologisch besonders empfindlichen Meeresböden landen, warnte die auf den Schutz der Meere spezialisierte Umweltorganisation Oceana am Freitag in Madrid bei der Vorstellung einer entsprechenden Studie.