Attacke in Einkaufszone : Verletzte bei Messerangriff in Den Haag - Täter auf der Flucht

Den Haag Ein Unbekannter hat in Den Haag drei Menschen mit einem Messer verletzt. Zu dem Angriff kam es nur wenige Stunden nach einer Terrorattacke in London. Die Polizei fahndet nach dem Täter, das Motiv ist noch unklar.

Im Zentrum von Den Haag hat am Freitag ein Mann mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt. Das meldete die niederländische Polizei am Abend. Eine Sprecherin sagte, man ermittle in alle Richtungen, auch ein terroristisches Motiv wird nicht ausgeschlossen. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um Minderjährige, sie wurden am späten Freitagabend aus dem Krankenhaus entlassen.