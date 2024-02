Demokratische Republik Kongo Drei Menschen durch Bombe in Flüchtlingslager getötet

In einem Flüchtlingslager in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens drei Menschen durch eine Bombe getötet worden. Ein Dutzend weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es am Montag von örtlichen Quellen. Aus zivilen Kreisen hieß es, die Rebellenbewegung M23 habe das Flüchtlingslager Zaina angegriffen. Laut Gesundheitskreisen wurden drei von 18 Opfern bei dem Angriff getötet.