Wenige Stunden nach Massaker in Texas : Angreifer in Ohio erschießt neun Menschen und stirbt selbst

Washington/Dayton Zum zweiten Mal binnen weniger Stunden sterben in den USA Menschen durch Schüsse eines Angreifers. Im US-Bundesstaat Ohio wurden in einem Restaurant- und Barviertel der Stadt Dayton neun Menschen getötet. Auch der mutmaßliche Schütze starb.

Darüber informierte die Polizei in Dayton auf Twitter. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt. Beamte seien in direkter Nähe des Tatorts gewesen und hätten daher schnell eingreifen können.

Der Vorfall in Ohio ereignete sich nur wenige Stunden nachdem in El Paso im US-Bundesstaat Texas ein Mann in einem Einkaufszentrum das Feuer eröffnete. Mindestens 20 Menschen wurden getötet, 26 weitere wurden verletzt. Die Ermittlungen der Polizei deuten darauf, dass es sich um ein Hassverbrechen gehandelt haben könnte.

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren, an anderen öffentlichen Orten oder auch in Schulen Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen für schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere.