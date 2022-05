Polizei jagt Dating-App-Serienmörder : Angst unter Homosexuellen vor Killer in Nordspanien

Angst unter Homosexuellen vor Killer in Nordspanien

Bilbao Aktuell machen sich Furcht und Unsicherheit in Bilbao breit. In der baskischen Metropole, die mit ihren hippen Pintxo-Bars, ihrer Spitzengastronomie und einem Ableger des Guggenheim-Museums Touristen aus aller Welt anlockt, ist nämlich nach Überzeugung der Polizei ein Serienmörder unterwegs.

Einer, der es auf Schwule abgesehen hat, seine Opfer per Dating-App kontaktiert und bereits mindestens vier Männer getötet haben soll. „Es gibt ein Klima der Angst“, zitierte das Digitalblatt „El Confidencial“ einen jungen Mann aus der 345.000-Einwohner-Stadt rund 100 Kilometer westlich der Grenze zu Frankreich.

Als dringend Verdächtiger werde ein junger Mann im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren gesucht, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behörden. Der mutmaßliche Täter sei von einem Opfer beschrieben worden, das im Dezember entkommen sei, hieß es. Es werde unter anderem ermittelt, ob es in anderen spanischen Regionen ähnliche Verbrechen gegeben habe, die eventuell auch auf das Konto des Mannes gehen könnten. Indizien dafür gebe es in Madrid und Valencia . Die baskische Polizei veröffentlichte vorerst zwar keine offizielle Mitteilung. Auf Anfrage bestätigte sie aber die Medienberichte und die „seit einiger Zeit“ laufenden Ermittlungen.

Der Gesuchte wird des Mordes in mindestens vier Fällen verdächtigt. Es wird derweil nicht ausgeschlossen, dass er mindestens vier weitere Menschenleben auf dem Gewissen hat. Alle Morde, bei denen zunächst teils kein Fremdverschulden vermutet worden war, haben den Berichten zufolge mehr als einen gemeinsamen Nenner: Die Opfer hätten über die insbesondere bei Schwulen beliebte Dating-App Grindr den mutmaßlichen Serienmörder kontaktiert. Sie hätten ihn zu sich nach Hause eingeladen und seien dort mit Drogen zu Tode betäubt worden. In allen Fällen seien die Bankkonten der Opfer geplündert worden. Alle Morde hätten sich in einem bestimmten Viertel im Zentrum Bilbaos ereignet.