Fotos Diese Promis sind transgender

Caitlyn Jenner

Reality-TV-Star Caitlyn Jenner wurde mit der TV-Show „Keeping up with the Kardashians“ bekannt. In den 70er-Jahren war sie außerdem eine erfolgreiche Zehnkämpferin. 2015 outete sie sich als transgender. Ihre Geschlechtsangleichung wurde in der Doku-Serie „I Am Cait“ begleitet.