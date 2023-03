„Skytrax-Ranking 2023 Die zehn besten Flughäfen der Welt

Die britische Unternehmensberatung Skytrax hat in einem Ranking für 2023 die besten Flughäfen der Welt ermittelt. Fünf europäische Lufthäfen schaffen es unter die besten zehn, auch ein deutscher Flughafen ist vertreten.

Platz 10: Madrid-Barajas

Der Flughafen Adolfo Suárez in Madrid-Barajas wurde im Jahr 2014 nach dem früheren Ministerpräsidenten Adolfo Suárez benannt. Der Flughafen gilt mit seinen 24 Millionen Passagieren nicht nur als der wichtigste in Spanien und einer der wichtigsten in Europa, er ist auch ein bedeutender Knotenpunkt für Flüge nach Lateinamerika. Er gilt als das Drehkreuz der spanischen Fluglinie Iberia. In die Innenstadt benötigt man von Madrid-Barajas rund 25 Minuten.