Platz für 12.000 Fahrräder : Das ist das wohl größte Fahrradparkhaus der Welt

12.500 Fahrräder passen in das Parkhaus. Foto: dpa/Robin Van Lonkhuijsen

Utrecht Platz für 12.500 Fahrräder auf drei Etagen - damit verfügt Utrecht nun nach eigenen Angaben über das größte Fahrradparkhaus der Welt. Und das soll auch für Touristen praktisch sein.

Dank seiner Lage direkt am Hauptbahnhof der viertgrößten Stadt der Niederlande könnten Reisende ganz bequem Zugfahrten und Fahrradfahren miteinander verbinden, sagte die Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur, Stientje van Veldhoven. Insgesamt gebe es in der unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs nun rund 22 500 Radstellplätze, berichtete die Zeitung „De Telegraaf“ am Dienstag.