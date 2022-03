Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt die „Wonder of the Seas“ ist am 5. März in See gestochen. Der schwimmende Koloss der US-Reederei Royal Caribbean reiht sich als fünftes Schwesterschiff der Oasis-Klasse nach „Symphony of the Seas“ ein und löst dieses als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt ab. Wir zeigen, wie es an Bord des Ozeanriesen aussieht.

Es brauchte fast drei Jahre, die „Wonder of the Seas“ auf der französischen Werft Chantiers de l'Atlantique bauen zu lassen.