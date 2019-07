Nach langer schwerer Krankheit : Bekannter dänischer Familientherapeut Jesper Juul mit 71 Jahren gestorben

Kopenhagen Jesper Juul ist tot. Der bekannte dänische Therapeut ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Er galt als einer der führenden Familienexperten.

Der dänische Familientherapeut und Bestseller-Autor Jesper Juul ist tot. Er sei nach langer und schwerer Krankheit am Donnerstag bei sich zu Hause in der dänischen Kleinstadt Odder friedlich eingeschlafen, sagte der Gründer und Leiter der Organisation Familylab Deutschland, Mathias Voelchert, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Juul habe seit Jahren starke Schmerzen gehabt, gegen die auch Medikamente nicht geholfen hätten. „Er hat jetzt sieben Jahre gekämpft, jetzt ging es nicht mehr“, sagte Voelchert. Juul wurde 71 Jahre alt.