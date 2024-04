Hafen von Korsør Sperrung im Luft- und Seeverkehr wegen Rakete auf Schiff in Dänemark

Eine Rakete auf einem Militärschiff im Hafen von Korsør in Dänemark hat zu Sperrungen im Luft- und Seeverkehr geführt. An Bord der Fregatte „Niels Juel“ sei der Raketenwerfer aktiviert worden und könne derzeit nicht abgestellt werden, teilte das dänische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.