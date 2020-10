Gefängnis bei Kopenhagen : Großeinsatz nach Fluchtversuch von Kim-Wall-Mörder Peter Madsen

Eine Polizeibeamter beobachtet Peter Madsen, wie er am Straßenrand sitzt, nachdem er nach einem gescheiterten Fluchtversuch in Albertslund, Dänemark, festgenommen wurde Foto: AP/Nils Meilvang

Kopenhagen Der wegen Mordes inhaftierte Peter Madsen hat einem Medienbericht zufolge versucht, aus dem Gefängnis bei Kopenhagen zu fliehen. Er soll damit gedroht haben eine Bombe bei sich zu haben. Die Polizei konnte den Flüchtigen festnehmen.

Dänischer Erfinder Madsen gesteht Mord an Journalistin in U-Boot

In Dokumentarfilm : Dänischer Erfinder Madsen gesteht Mord an Journalistin in U-Boot

In einer Anfang September ausgestrahlten Fernsehdokumentation hatte Madsen den Mord an Wall im August 2017 nachträglich gestanden. Die schwedische Journalistin Wall hatte sich am 10. August 2017 mit dem exzentrischen Autodidakten auf dessen selbstgebautem U-Boot „Nautilus“ getroffen, um eine Reportage zu schreiben. Einen Tag später wurde die 30-Jährige als vermisst gemeldet.

Madsen behauptete zunächst, er habe Wall nach einer Havarie sicher an Land gebracht. Als ihre Leichenteile in der Ostsee gefunden wurden, sagte er, Wall sei bei einem Unfall an Bord ums Leben gekommen und er habe ihre Leiche im Meer entsorgt. Später änderte er seine Version nochmals und sagte, Wall sei nach einem plötzlichen Druckabfall an Bord gestorben.