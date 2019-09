Insel Bornholm : Deutsche Urlauberin ertrinkt vor Dänemarks Küste

Bornholm Eine Urlauberin aus Deutschland ist auf der dänischen Insel Bornholm beim Baden ertrunken. Die Frau war zusammen mit ihrem Mann und ihrer 11-jährigen Pflegtochter in den Ferien gewesen.

Die 63-Jährige kam aus Hausen im Wiesental in Baden-Württemberg, wie die Polizei der Insel am Donnerstag mitteilte. Als sie am Strand bei Pedersker ins Wasser ging, wurde sie von einer Strömung mitgerissen.