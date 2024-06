D-Day am 6. Juni Gedenken im Schatten des Ukraine-Kriegs

Am Mittwoch hatte auch Macron an die zivilen Opfer des „Débarquement“ erinnert. Rund 20.000 Menschen waren nach der Landung der Alliierten gestorben. als die Soldaten in wochenlangen Kämpfen gegen die deutschen Truppen langsam nach Caen vorrückten. „Diese Toten waren die Opfer unseres Kampfes für Freiheit und Vaterland“, sagte der Staatschef in Saint-Lô, einer durch alliierte Bomben fast völlig zerstörten Stadt in der Normandie. Insgesamt landeten 156.000 Soldaten am 6. Juni an fünf Stränden in der Normandie. Zehntausende Soldaten starben bei dem Einsatz.