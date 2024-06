Französinnen brechen Schweigen „Sie waren betrunken, sie brauchten eine Frau“

„Sie hat sich geopfert, um mich zu schützen“, erzählt die alte Dame in einem AFP-Gespräch. Sie war 19 Jahre alt, als am 6. Juni 1944 etwa 156.000 amerikanische, britische und französische Soldaten an den Stränden der Normandie landeten. Der D-Day ebnete den Weg für den Sieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland. Die ausländischen Soldaten wurden als „Befreier“ gefeiert, die die deutsche Besatzung Frankreichs beendeten.