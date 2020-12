Untersuchungen laufen : Cyber-Attacke gegen EMA

Das Öogo der Europäischen Arzneimittel-Behörde am Hauptsitz in Amsterdam (Archivfoto). Foto: AFP/LEX VAN LIESHOUT

Amsterdam Die Europäische Arzneimittel-Behörde in Amsterdam ist offenbar Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Das bestätigte ein Sprecher am Mittwoch. Die EMA ist in der EU für die Zulassungsverfahren von Medikamenten zuständig - auch für den Corona-Impfstoff.

Die EMA stehe in Kontakt mit den Justizbehörden und habe unverzüglich eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Weitere Einzelheiten wollte der Sprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht mitteilen.

Die EMA prüft zur Zeit die Zulassungsanträge von Pharmaunternehmen für Corona-Impfstoffe für den europäischen Markt.

Die EMA strebt derzeit eine Zulassung des Biontech-Pfizer-Impfstoffes Ende Dezember an, für das Moderna-Mittel Mitte Januar. Die EMA-Experten hätten in den vergangenen Monaten bereits große Datenmengen von vorläufigen Tests der Unternehmen analysiert, sagte Emer Cooke, die Chefin der Behörde, Anfang des Monats.

Die britischen Gesundheitsbehörden haben bereits eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Seit Dienstag werden die Menschen in Großbritannien massenhaft immunisiert.

(ahar/dpa/AFP)