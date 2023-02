Flüchtlingsdrama im Mittelmeer Opferzahl nach Bootsunglück vor Italien steigt auf 62

Die Behörden in der Stadt Crotone baten Angehörige, per E-Mail und Telefon Beschreibungen und Fotos von Vermissten zu übermitteln, um bei der Identifizierung der Toten zu helfen. Die Leichen wurden vorerst in einer Sporthalle gelagert. Fazal Amin, ein Migrant aus Pakistan, wartete am Montag vor dem Stadion in Crotone auf Informationen über den Bruder eines Freundes in der Türkei, dessen Telefon nicht mehr funktionierte. „Er will nur wissen, ob er tot oder lebendig ist“, sagte Amin.