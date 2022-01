Unglück vor zehn Jahren : Italien gedenkt der Toten des „Costa Concordia“-Untergangs

Giglio Vor 10 Jahren ging die „Costa Concordia“ in Italien unter. 32 Menschen starben, der Kapitän wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Zu Beginn des eintägigen Gedenkens, kamen auch Angehörige der Opfer nach Giglio.

In Italien ist am Donnerstag mit einem eintägigen Gedenken an die Havarie des Kreuzfahrtschiffs „Costa Concordia“ vor zehn Jahren erinnert worden. Bei einem Gottesdienst in der Kirche der Insel Giglio, vor der das Schiff am 13. Januar 2012 kenterte, wurde der 32 Todesopfer gedacht. Dieselbe Kirche hatte nach dem Unglück ihre Pforten für Hunderte Überlebende geöffnet, die in der kalten Nacht in Rettungsbooten an der Küste ankamen.