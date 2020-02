Er warnte vor dem Coronavirus : Whistleblower-Arzt in Wuhan gestorben - Chinas Regierung startet Untersuchung

Whistleblower-Arzt in Wuhan gestorben - Chinas Regierung startet Untersuchung

Peking Der chinesische Arzt Li Wenliang, der frühzeitig vor dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus gewarnt hatte, ist an dem Virus gestorben. Jetzt hat die chinesische Regierung eine offizielle Untersuchung gestartet.

Mit Zustimmung des Zentralkomitees der Partei schickte die staatliche Aufsichtskommission ein Ermittlungsteam nach Wuhan, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Der Tod des 34-jährigen Augenarztes, der am Donnerstagabend selbst an der Lungenkrankheit gestorben war, hatte große Anteilnahme im ganzen Land ausgelöst.