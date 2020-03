Wegen Coronavirus : Israel lässt deutsche Touristen nicht mehr einreisen

Tel Aviv Aus Sorge vor der Ausbreitung des neuen Coronavirus hat Israel neue Einreisebestimmungen für Reisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien veröffentlicht. Sie dürfen nicht mehr ohne Weiteres ins Land.

Israelische Rückkehrer müssten sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Touristen aus diesen Ländern dürften nicht einreisen, außer wenn sie glaubhaft beweisen könnten, dass sie eine häusliche Quarantäne einhalten können. Diese Bestimmung solle in den kommenden Tagen in Kraft treten. Internationale Konferenzen in Israel seien komplett verboten. Auch israelische Rückkehrer von internationalen Konferenzen müssten zwei Wochen in Heimquarantäne. Diese Bestimmungen gelten bereits für Reisende aus Italien.