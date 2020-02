Vermutlich auch Deutsche betroffen : Coronavirus-Fall auf Teneriffa - 1000 Hotelgäste in Quarantäne

Coronavirus-Fall auf Teneriffa - 1000 Hotelgäste in Quarantäne

Das Krankenhaus Nuestra Señora de Candelaria, in dem der infizierte Mann untergebracht ist. Foto: AFP/DESIREE MARTIN

Madrid/Santa Cruz de Tenerife Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa ist nach einem bestätigten Coronavirus-Fall ein großes Hotel unter Quarantäne gestellt worden. Rund 1000 Touristen seien in dem Ort Adeje von der Maßnahme betroffen. Vermutlich sind auch Deutsche von der Maßnahme betroffen

„Wir müssen davon ausgehen, dass sich unter den von den Quarantänemaßnahmen Betroffenen auch deutsche Staatsangehörige befinden“, hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt. Der Leiter des Konsulats in Las Palmas de Gran Canaria befinde sich auf dem Weg nach Teneriffa, um sich ein Bild der Situation vor Ort zu machen.

Das Hotel werde von der Polizei bewacht, bis alle Menschen darin getestet worden seien, so die Zeitung „El Mundo“. Zuvor war ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Virus getestet worden, wie das spanische Gesundheitsministerium mitteilte. Bei dem Mann handelt es sich den Angaben zufolge um einen 69-Jährigen aus der Lombardei. Die Region ist das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien.