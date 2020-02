Coronavirus-Epidemie : In Wuhan gestrandete Chinesen dürfen Stadt verlassen

In Wuhan gestrandete Chinesen dürfen Stadt verlassen

Peking Mehr als vier Wochen nach der Abriegelung der schwer von dem neuartigen Coronavirus betroffenen Millionenmetropole Wuhan in Zentralchina lockern die Behörden erstmals wieder die Kontrollen.

So dürfen nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit in Wuhan gestrandete Chinesen aus anderen Teilen des Landes die Stadt verlassen, teilte die Provinzregierung von Hubei am Montag mit.