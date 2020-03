Kostenpflichtiger Inhalt: Hohe Sterblichkeit : Italiens düstere Corona-Daten

Touristen gehen mit Mundschutz über die Piazza del Duomo vor der Mailänder Dom. Foto: dpa/Claudio Furlan

Mailand Warum sterben in Norditalien so viele Menschen an den Folgen des Coronavirus? Das Medizinsystem in Italien ist eigentlich sehr gut, in den größeren Städten gibt es Universitätskliniken. Doch die Ärzte tappen im Dunkeln.