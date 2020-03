Hollywood-Star : Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson positiv auf Coronavirus getestet

New York Jetzt hat es auch den ersten Prominenten erwischt. US-Schauspieler Tom Hanks infizierte sich während seines aktuellen Aufenthalts in Australien mit dem Virus. Gefährlich: Der 63-Jährige leidet unter einer Vorerkrankung.

Hollywood-Star Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden und haben sich in Quarantäne begeben. Sie hätten sich während ihres aktuellen Aufenthalts in Australien unwohl gefühlt, leichtes Fieber und Gliederschmerzen gehabt und sich untersuchen lassen, erklärte der 63-jährige Hanks am Donnerstag in einer Stellungnahme sowie über Twitter und Instagram. Die Produktion des Biopics über Elvis, an dem Hanks in Australien gearbeitet hatte, wurde eingestellt, wie das Filmstudio Warner Bros mitteilte.