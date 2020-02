Dreh in Venedig geplatzt : Arbeiten an „Mission: Impossible VII“ wegen Coronavirus ausgesetzt

Arbeiten an „Mission: Impossible VII“ wegen Coronavirus ausgesetzt

Dreh in Venedig geplatzt

Tom Cruise als Ethan Hunt in einer Szene des Films "Mission: Impossible – Fallout". Foto: dpa/Chiabella James/Paramount Pictures

Washington Um die Crew des neuen Action-Films mit Tom Cruise nicht zu gefährden, wurde ein geplanter Dreh in Venedig abgesagt. Grund dafür ist die starke Ausbreitung des Coronavirus in Italien

Wegen des Coronavirus sind geplante Dreharbeiten in Venedig für den siebten Kinofilm der Action-Reihe „Mission: Impossible“ ausgesetzt worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme für die Crew, teilte die Produktionsgesellschaft Paramount Pictures am Montag mit. Auch werde damit das Anliegen der örtlichen Behörden berücksichtigt, Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit möglichst nicht stattfinden zu lassen.