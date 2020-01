Gefährliches Coronavirus : China verschärft die Kontrollen

Eine Beamtin der Gesundheitsbehörde verteilt am Flughafen in Malaysia Informationszettel über das neuartige Virus. Foto: AP/Vincent Thian

Peking Das chinesische Neujahrsfest steht vor der Tür und in Peking und anderswo werden die Kontrollen verschärft. In den Behörden geht die Angst um, dass die neue Lungenerkrankung deutlich mehr Menschen infizieren könnte.

Das Virus war den Erkenntnissen zufolge zuerst auf einem Fischmarkt im zentralchinesischen Wuhan ausgebrochen. In der Stadt gibt es inzwischen mindestens 198 Fälle, mehr als 20 andere sind in Peking, Shanghai und in der Provinz Guangdong registriert worden. Auch ins asiatische Ausland ist das Virus mittlerweile gelangt - über chinesische Reisende nach Südkorea, Japan und Thailand. Die Angst in der Bevölkerung stieg, nachdem ein chinesischer Regierungsexperte am Montagabend (Ortszeit) mitteilte, dass das Virus wahrscheinlich von Mensch zu Mensch übertragbar ist.