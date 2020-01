Coronavirus in China : Ausgeflogene Deutsche sollen unter Quarantäne gestellt werden

Frankfurt Die Luftwaffe soll Deutsche aus der vom Coronavirus besonders betroffenen Stadt Wuhan ausfliegen. Die Betroffenen sollen nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zunächst unter Quarantäne gestellt werden. Wie die genau aussieht, wird noch geklärt.

Die wegen des Coronavirus aus China ausgeflogenen Deutschen sollen nach ihrer Ankunft in Deutschland unter Quarantäne gestellt werden. Alle Personen, die mit dem Flug in Frankfurt ankämen, würden in den nächsten 14 Tagen zentral so betreut und vorsorgt werden, „dass sich niemand Sorgen machen muss“, sagte Anne Janz, Staatssekretärin des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, am Mittwoch in Frankfurt. Über die genauen Quarantänebedingungen gebe es derzeit intensive Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium, der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung. Es müsse sichergestellt werden, dass keine Personen mit Ansteckungsgefahr quer durch Deutschland oder auch ins Ausland reisen könnten.