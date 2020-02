Corona-Infektionen auf Kreuzfahrtschiff : Weiterer „Diamond Princess“-Passagier tot

Yokohama An Bord des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ sind fast 700 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Nun ist der vierte Passagier an der Infektion gestorben.

Ein weiterer Passagier von Bord des vom neuen Coronavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ in Japan ist gestorben. Das berichteten japanische Medien am Dienstag. Die betroffene Person in ihren 80ern war in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie starb. Es ist der vierte Todesfall unter den Passagieren des Schiffes. Insgesamt hatten sich mehr als 690 Passagiere und Crewmitglieder mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, darunter auch ein deutsches Ehepaar. Die von der Regierung in Tokio angeordnete, inzwischen aufgehobene zweiwöchige Quarantäne auf dem Schiff war von einigen Experten als unzureichend kritisiert worden. Ursprünglich hatten sich rund 3700 Menschen auf dem Schiff befunden.