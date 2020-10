US-Schauspielerin : Alyssa Milano klagt noch nach Monaten über Covid-Symptome

Los Angeles Wenn es schlecht läuft, kann das Covid-19 das Leben Betroffener noch Monate nach der Ansteckung beschwerlich machen. US-Schauspielerin Alyssa Milano hat so viel Pech – und möchte nun vor einem zu laxen Umgang mit der Erkrankung warnen

Schauspielerin Alyssa Milano kämpft nach eigenen Angaben auch Monate nach ihrer Corona-Erkrankung mit Symptomen. So habe sie bis heute starken Haarausfall. „Es ist schwer, vor allem, wenn man Schauspielerin ist und so viel von der eigenen Identität mit Dingen zu tun hat wie langem, seidigem Haar und reiner Haut“, sagte die 47 Jahre alte Schauspielerin in der amerikanischen Talkshow „Dr. Oz“, wie das US-Promiportal „Justjared“ berichtete.