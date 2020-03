Deutsches Kreuzfahrtschiff mit 1200 Passagieren : "Aida Aura" hängt wegen Virusverdachts in Norwegen fest

Oslo Zwei deutsche Reisende sollen vor rund einer Woche Kontakt mit einer Person gehabt haben, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Nun warten die 1200 Passagier des Kreuzfahrtschiffs „Aida Aura“ in Norwegen auf das Testergebnis.

Der Gesundheitszustand von zwei deutschen Gästen an Bord werde vorsorglich überprüft, teilte die Reederei Aida Cruises am Dienstag in Rostock mit. "Sie hatten keine Symptome und wirkten gesund", sagte der Arzt Teis Qvale, der die beiden Passagiere am Montag bei der Entnahme der Proben für den Test getroffen hatte, der Nachrichtenagentur AFP.