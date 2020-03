Corona-Quarantäne mal anders : Deutsche Urlauber in Luxushotels auf Malediven gestrandet

View this post on Instagram

Liebe Grüße aus Kuredu Island💖 Wie einige schon mitbekommen haben sind wir hier nun mit allen Gästen unter Quarantäne und dürfen die Insel bis auf weiteres nicht mehr verlassen. Um auf Nummer Sicher zu gehen halten wir uns derzeit lieber in der Nähe von Fischen als von Menschen auf 😅 Uns geht es zum Glück sehr gut hier und wir hoffen euch da draussen auch 💖 Passt auf euch auf ✨ • • #gntm #gntm2020 #germanysnexttopmodel #kureduisland #snorkeling #snorkel #animals #fisharefriendsnotfood #inked #tattoo #covid19 #coronavirus