Trotz Einreisehürden wegen Corona : Österreichs Tourismusbranche setzt auf gute Wintersaison

Wien Für die Einreise in das Nachbarland gilt seit Montag die 2G-plus-Regel. Trotzdem gibt es laut des Fachverbands Hotellerie nur vereinzelte Stornierungen. Die meisten Gäste würden an ihren Buchungen festhalten.

Trotz der neuen Einreisehürden setzt die Tourismusbranche in Österreich auf eine gute Wintersaison. „Es gibt Stornierungen, aber es gibt keine Stornierungswelle“, sagte Susanne Kraus-Winkler vom Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer am Dienstag. Die Gäste gerade aus Deutschland hätten sehr großen Informationsbedarf und riefen in ihren Quartieren an. Viele wollten an ihrem gebuchten Aufenthalt festhalten.