Positive Studienergebnisse : US-Experte Fauci setzt Hoffnung auf neues Corona-Medikament

New York Fieberhaft wird nach Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 gesucht. Die Erprobung eines Medikaments in den USA zeigt erste ermutigende Ergebnisse. Auch Trumps Berater Anthony Fauci ist hoffnungsvoll.

Einer der wichtigsten Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie, Anthony Fauci, ist von Ergebnissen bei der Erprobung eines Medikaments gegen das Virus ermutigt. Das noch nicht zugelassene Mittel Remdisivir hat laut einer Studie der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) die Behandlungsdauer um vier Tage von 15 auf 11 verkürzt. „Das ist sehr bedeutsam“, sagte der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten am Mittwoch bei einem Treffen im Weißen Haus. „Was es bewiesen hat ist, dass ein Medikament das Virus blockieren kann.“ Das werde der Versorgungsstandard sein, prophezeite Fauci.

Wirksamkeit von Hydroxychloroquin : Novartis testet Malaria-Mittel an Coronavirus-Patienten in den USA

Obwohl die Krise auch in den USA noch in vollem Gange ist, will Trump die Richtlinien für die Einschränkung sozialer Kontakte am Donnerstag auslaufen lassen. Er delegierte die Verantwortung damit von der Bundesregierung auf die Ebene der 50 US-Staaten und ihrer Regierungen. Die auslaufenden Bundesrichtlinien empfahlen, im Homeoffice zu arbeiten, Restaurants nicht zu besuchen, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten und rieten Personen mit angeschlagener Gesundheit, sich selbst zu isolieren.