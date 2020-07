Studie : Mehrheit der Bürger durch Zunahme von Fake News in Corona-Krise beunruhigt

Berlin Die Mehrheit der Menschen ist wegen der Zunahme von Falschmeldungen in der Corona-Krise besorgt. Das zeigt eine in sieben Ländern durchgeführte Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung.

„Noch nie zuvor haben sich Desinformationen so schnell und flächendeckend verbreitet und hartnäckig festgesetzt", lautet das am Freitag veröffentlichte Ergebnis einer repräsentativen Umfrage.

74 Prozent der Befragten empfinden der Umfrage zufolge die Zunahme von bewussten Falschmeldungen in der Corona-Krise als beunruhigend. Das Vertrauen in die Medien sei offenbar tief erschüttert, hieß es weiter. 54 Prozent empfinden es demnach als schwierig, zwischen Nachrichten und bewussten Falschmeldungen zu unterscheiden.

Dies sei „ein gefährlicher Nährboden für Verschwörungstheorien und Falschmeldungen", etwa zur Herkunft des Virus, erklärte die Stiftung. So ist rund ein Viertel aller deutschen Befragten der Meinung, das Coronavirus sei in einem chinesischen Labor gezüchtet worden. In Indien sind sogar 79 Prozent der Menschen davon überzeugt, in den USA rund 44 Prozent.