Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Ansprache des Premiers Rutte : Die Niederlande machen dicht

Von Dienstag an müssen in den Niederlanden alle Geschäfte schließen, die keine Lebensmittel oder andere Waren des täglichen Bedarfs verkaufen. Foto: AP/Peter Dejong

Amsterdam Nach wochenlangem Anstieg der Infektionszahlen gehen die Niederlande ab Mitternacht in einen strikten Lockdown. Bis Mitte Januar steht das öffentliche Leben damit so gut wie still. In den Einkaufsstraßen Amsterdams zeigte die Nachricht umgehend Wirkung.