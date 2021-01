Staatliche Corona-Hilfen : Biden plant Hilfspaket in Höhe von zwei Billionen Dollar

Biden plant Hilfspaket in Höhe von zwei Billionen Dollar

Joe Biden wird am 20. Januar in sein Amt als neuer US-Präsident eingeführt (Archivfoto). Foto: AP/Susan Walsh

Washington Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wird jetzt ein neuer Plan vorgestellt. Davon sollen unter anderem Familien direkt profitieren sowie Behörden, die den Impfstoff in den Vereinigten Staaten verteilen.

Der designierte US-Präsident Joe Biden will einem Bericht zufolge weitere Billionen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einsetzen. Berater von Biden hätten Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt, dass sie Maßnahmen im Volumen von rund zwei Billionen US-Dollar erwarten könnten, berichtete der Nachrichtensender CNN in der Nacht zum Donnerstag. Biden werde die Einzelheiten des Plans am Donnerstag bekannt geben, hieß es weiter. Erwartet wurde dies zuletzt für den Donnerstagabend (Ortszeit).